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Путин ввел военное положение на аннексированных территориях Украины
19.10.2022 16:00
Президент России Владимир Путин объявил о решении ввести военное положение в аннексированных Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях Украины.
Об этом он сказал, выступая по видеосвязи на заседании совбеза РФ.
"Мной подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации. О принятом решении проинформирована и Государственная Дума", - заявил он.
Теги: Путин, указ, военное положение, аннексия, ОРДЛО
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