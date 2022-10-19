В НАТО анонсировали помощь Украине в борьбе с дронами

19.10.2022 08:00

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западные союзники в ближайшие дни поставят Украине сотни станций активных помех для противодействия дронам, которые запускает РФ. Об этом он сказал на Берлинском внешнеполитическом форуме.

"НАТО в ближайшие дни доставит в Украину системы для борьбы с дронами. Это будут сотни станций активных помех", - отметил генсек.