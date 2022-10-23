В Иркутске истребитель упал на частный дом (ВИДЕО)

23.10.2022 17:00

В российском городе Иркутск военный самолет упал на частный двухэтажный дом, вспыхнул пожар. Об этом сообщают россСМИ.

По данным МЧС Росссии, разбился истребитель Су-30, выполнявший учебный полет. Самолет упал в черте города, в секторе частной застройки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Площадь пожара после падения самолета на частный деревянный двухэтажный дом составляет 200 квадратных метров.