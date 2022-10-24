Главы МИД Франции, Великобритании и США сделали совместное заявление после страшилок Шойгу

24.10.2022 10:00

Министры иностранных дел Франции, Великобритании и США опубликовали совместное заявление, в котором в очередной раз подтвердили дальнейшую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщает ZN.UA.

"Министры обороны каждой из наших стран побеседовали с министром обороны РФ Сергеем Шойгу по его просьбе. Наши страны ясно дали понять, что все мы отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей территории. Мир рассмотрит любую попытку использовать это обвинение в качестве повода для эскалации", - говорится в заявлении.