Трамп заявил о готовности участвовать в президентских выборах

04.11.2022 12:00

Экс-президент США Дональд Трамп намерен в очередной раз баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Об этом он заявил в Айове на митинге в поддержку сенатора-республиканца Чака Грассли, сообщает информагентство Bloomberg в пятницу, 4 ноября.

"Теперь, чтобы сделать нашу страну успешной, безопасной и славной, я, очень, очень, очень вероятно, сделаю это снова", - заверил политик в контексте темы баллотирования на пост президента.

Отметим, что он занимал пост президента США с 20 января 2017 г. по 20 января 2021 г.

В ходе президентских выборов 2020 года Трамп проиграл Джозефу Байдену.