США выделили Украине новый пакет военной помощи

11.11.2022 08:00

Министерство обороны США в четверг объявило о выделении из американских запасов военной помощи Украине на общую сумму до 400 миллионов долларов. Об этом сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что в состав нового пакета входят: