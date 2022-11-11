В РФ заявили об успешном завершении "перегруппировки" на Херсонщине

11.11.2022 15:00

Армия РФ завершила "переброску" войск на Херсонском направлении на левый берег Днепра "без потерь". Об этом заявил на брифинге 11 ноября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении сегодня в 5 часов утра по московскому времени (4.00 по Киеву - ред.) завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр", - уточнил он.

Как утверждает Конашенков, все российские военнослужащие покинули правый берег, "и ни одной единицы военной техники и вооружения не оставлено".

По его словам, силы РФ "заняли заранее подготовленные оборонительные рубежи и позиции".

"Потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск не допущено", - подчеркнул представитель Минобороны России.