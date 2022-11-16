В РФ заявили о подрыве нефтебазы в Орловской области

16.11.2022 10:00

Губернатор Орловской области РФ Андрей Клычков заявил о подрыве нефтебазы в поселке Стальной Конь.

"Сегодня около 4 утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в с. Стальной Конь. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы", - говорится в заявлении.