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В РФ заявили о подрыве нефтебазы в Орловской области
16.11.2022 10:00
Губернатор Орловской области РФ Андрей Клычков заявил о подрыве нефтебазы в поселке Стальной Конь.
"Сегодня около 4 утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в с. Стальной Конь. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы", - говорится в заявлении.
Теги: Россия, Орел, подрыв, нефтебаза
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