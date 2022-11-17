Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Стали известны результаты встречи "Рамштайн-7"

17.11.2022 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стали известны результаты встречи "Рамштайн-7"

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что по крайней мере шесть стран объявили о дальнейшей военной помощи Украине на седьмом заседании Контактной группы по вопросам обороны, известную как формат "Рамштайн", в среду. Об этом сообщает "Европейская правда".
"Хочу поблагодарить Швецию, которая сегодня объявила существенный пакет военной помощи Украине на 287 миллионов долларов. В него входят ключевые средства, в частности системы противовоздушной обороны, которые усилят способность Украины защищать себя от безжалостных ударов России, которые продолжаются", - отметил Остин.
По его словам, Испания пообещала прислать еще две пусковые установки Hawk и ракеты к ним, а Канада объявила о последнем транше в 500 миллионов долларов помощи и "остается одним из крупнейших доноров зимнего снаряжения", о чем уже объявлялось ранее.
"Германия продолжила крайне необходимые поставки противовоздушных средств, артиллерии и боеприпасов для РСЗО. Греция объявила о важной передаче артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров", - перечислил глава Пентагона.
Кроме того, Польша обязалась поставить дополнительное артиллерийское и противотанковое вооружение, а также средства противовоздушной обороны малой дальности.
"Вся эта помощь будет иметь важное значение - как и координация нашей помощи по безопасности, которую делает возможной эта Контактная группа", - подытожил Остин.



Теги: итоги, встреча, Рамштайн
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх