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В Казахстане объявили предварительные результаты президентских выборов

21.11.2022 12:00
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В Казахстане объявили предварительные результаты президентских выборов

Центральная избирательная комиссия Казахстана объявила предварительные итоги голосования на выборах президента страны, согласно которым побеждает с большим отрывом действующий президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Tengrinews.kz.
Предварительные итоги голосования выглядят следующим образом:

  • Касым-Жомарт Токаев – 81,31%;
  • Жигули Дайрабаев – 3,42%;
  • Каракат Абден – 2,60%;
  • Мейрам Кажикен – 2,53%;
  • Нурлан Ауесбаев – 2,22%;
  • Салтанат Турсинбекова – 2,12%;
  • Против всех – 5,08%.

Согласно сообщению ЦИК, в голосовании приняли участие 8 300 046 человек, или 69,44 процента от общего количества избирателей.



Теги: Казахстан, итоги, выборы президента
 
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