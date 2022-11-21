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В Казахстане объявили предварительные результаты президентских выборов
21.11.2022 12:00
Центральная избирательная комиссия Казахстана объявила предварительные итоги голосования на выборах президента страны, согласно которым побеждает с большим отрывом действующий президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Tengrinews.kz.
Предварительные итоги голосования выглядят следующим образом:
- Касым-Жомарт Токаев – 81,31%;
- Жигули Дайрабаев – 3,42%;
- Каракат Абден – 2,60%;
- Мейрам Кажикен – 2,53%;
- Нурлан Ауесбаев – 2,22%;
- Салтанат Турсинбекова – 2,12%;
- Против всех – 5,08%.
Согласно сообщению ЦИК, в голосовании приняли участие 8 300 046 человек, или 69,44 процента от общего количества избирателей.
Теги: Казахстан, итоги, выборы президента
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