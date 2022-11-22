Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

ЦИК Казахстана огласил итоги президентских выборов

22.11.2022 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ЦИК Казахстана огласил итоги президентских выборов

Действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил на президентских выборах, набрав 81,31% голосов. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на заявление председателя Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлана Абдирова.
Голоса распределились следующим образом:

  • Касым-Жомарт Токаев набрал 81,31% голосов;
  • Жигули Дайрабаев – 3,42%;
  • Каракат Абден –  2,6%;
  • Мейрам Кажикен – 2,53%;
  • Нурлан Ауесбаев – 2,22%;
  • Салтанат Турсинбекова – 2,12%.
  • "Против всех" – 5,8% избирателей.

По информации ЦИК, всего проголосовали более 8,3 миллиона человек, или 69,44% избирателей. Инаугурация президента запланирована на 26 ноября.



Теги: Казахстан, итоги, ЦИК, выборы президента
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх