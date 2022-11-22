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Еврокомиссия одобрила дополнительные €2,5 млрд для Украины
22.11.2022 17:00
Европейская комиссия одобрила предоставление Украине еще 2,5 млрд евро помощи. Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter во вторник, 22 ноября.
Глава ЕК также напомнила, что в 2023 году Еврокомиссия планирует выделить 18 млрд евро для Украины с регулярным предоставлением средств.
"Для срочного восстановления, которое приведет к быстрому и успешному восстановлению страны. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - подчеркнула она.
Теги: Украина, деньги, помощь, Евросоюз
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