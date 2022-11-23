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Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма
Европарламент в ходе голосования в среду поддержал резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. Об этом сообщает "Европейская правда".
За резолюцию проголосовали 494 европарламентариев, против были 58, воздержались 44.
Законодательно закреплённая позиция Европарламента - шаг в значительной степени символический, поскольку у ЕС нет правовой базы для каких-то дальнейших действий в отношении государства, признанного террористическим. В то же время, Евросоюз уже ввел беспрецедентные санкции против России в связи с войной в Украине и объём этих санкций теперь будет только расширяться.
Государством-спонсором терроризма страну ранее уже признали шестеро западных соседей России: Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Украина, против которой РФ ведёт войну с конца февраля. Этот статус также подтвердили ПАСЕ и НАТО. Похожая резолюция была представлена в Конгресс США 14 сентября, но до сих пор не одобрена конгрессменами.
Теги: Россия, терроризм, спонсор, Европарламент, резолюция
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