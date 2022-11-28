Количество беженцев из Украины в Европе достигло почти 5 млн. человек

28.11.2022 11:00

Количество беженцев из Украины, получивших статус временной защиты в Европе, достигло 4 млн 751,07 тысяч человек. Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

За месяц с 25 октября по 22 ноября рост составил 324,32 тысяч человек, тогда как за предыдущие два месяца — соответственно 242,9 тысяч и 214,3 тысяч.

Согласно данным УВКБ ООН, собранным от национальных правительств, больше всего беженцев со статусом временной защиты в Польше — 1 млн 507,89 тыс.

Следом идут Германия и Чехия, где число зарегистрировавшихся для временной защиты беженцев из Украины составило соответственно 1 млн 21,67 тыс. и 462,41 тыс.

Италия по-прежнему идет на четвертом месте — 164,17 тыс. (прирост на 3,5 тыс.), а замыкает пятерку Испания — 154,46 тыс. (рост на 5,2 тыс.).