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В Польше произошло массовое отравление украинских беженцев

28.11.2022 08:00
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В Польше произошло массовое отравление украинских беженцев

В городе Глухолазы на юго-западе Польши произошло массовое отравление в центре, где проживают украинские беженцы. Об этом сообщает Radio Opole.
Массовое отравление произошло 25 ноября в пансионате "Бандероза". Вечером того дня в экстренные службы поступила информация о 23 людях, которые пожаловались на желудочные расстройства. Сначала 14 из них были госпитализированы.
В центре, откуда были перевезены больные, находятся около 300 беженцев из Украины. В субботу состоялось заседание кризисного штаба с участием местных властей. Сейчас также отобраны образцы пищи, которую подает кухня центра. Люди, которые там работают, также были протестированы на наличие сальмонеллы.
Большинство пострадавших - дети. Часть людей госпитализировали, но их состояние улучшается. Шестеро из них сейчас госпитализированы.



Теги: Украина, Польша, отравление, беженцы
 
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