В Перми загорелась ТЭЦ

30.11.2022 15:00

В российском городе Пермь вспыхнул пожар на ТЭЦ-9 в среду, 30 ноября. Огонь охватил кровлю котло-турбинного цеха. Об этом сообщает Telegram-канал Пермь ЧП и ДТП, новости.

В сообщении также сказано что на место приехали спасатели.

Telegram-канал Baza сообщает, что по словам одного из сотрудников ТЭЦ, возгорание произошло "или в маслосистеме регулирования ТГ-10 (турбогенератора) или на переднем подшипнике ТГ-10".