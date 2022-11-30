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Власти Курской области заявили о "прилетах" по энергообъекту
30.11.2022 11:00
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о "прилетах" по энергообъектам региона, говорит, обстреливают ВСУ.
"Просто сейчас ВСУ обстреливают Суджанский район. Всего зафиксировано около 11 прилетов. Есть попадания по объекту энергоснабжения", - сообщил он в Telegram.
По его словам в результате повреждения энергообъекта были частично обесточены Суджанский и Кореневский районы.
В настоящее время информации о пострадавших нет. Специалисты должны оценить убытки и начать чинить поврежденный объект.
Теги: Курск, обстрел, энергоснабжение
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