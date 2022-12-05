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ЕС ввел в действие ограничения цен на российскую нефть
5 декабря вступили в силу ограничения цен стран Европейского Союза на российскую нефть морского происхождения. 3 декабря Совет ЕС принял решение об установлении предельной цены на экспортируемую Россией нефть на уровне 60 долларов США за баррель. Об этом сообщается на сайте Европейского совета.
Отмечается, что это "ограничит скачки цен, вызванные чрезвычайными рыночными условиями, и резко сократит доходы, полученные Россией от нефти после того, как она развязала незаконную агрессивную войну против Украины".
"Это также послужит стабилизации мировых цен на энергоносители при одновременном смягчении неблагоприятных последствий для энергоснабжения третьих стран", - добавили в Совете ЕС.
"Запрещается оказывать, прямо или косвенно, техническую помощь, брокерские услуги или финансирование или финансовую помощь, связанную с торговлей, брокерской деятельностью или транспортировкой, в том числе через перевозку с судна на судно, в третьи страны сырой нефти или нефтепродуктов, перечисленных в Приложения XXV, происходящие из России или экспортируемые из России", — говорится в решении ЕС.
Теги: Россия, нефть, эмбарго, Евросоюз
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