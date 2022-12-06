Появились фото последствий "хлопков" на авиабазах РФ

06.12.2022 08:00

Украинский общественный деятель Евгений Карась опубликовал в своем ТГ канале фото последствий "хлопков" на авиабазах РФ.

"Авибаза в Рязани. Пара трупов. Пара раненых. Поврежден "стратег" Ту-22. Плюс минимум два Ту-95 в Энгельс-1. Это то, что россияне сегодня назвали "черный день в истории российской стратегической авиации", - написал Карась.