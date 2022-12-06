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В российском Курске произошел пожар на аэродроме

06.12.2022 10:00
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В российском Курске произошел пожар на аэродроме

В российском городе Курск, который находится всего в 160 км от границы Украины, утром 6 декабря произошел взрыв в районе аэродрома. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.
"В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте", - отметил он.
Это уже третий инцидент произошедший на территории России за последние два дня.



Теги: Курск, взрыв, аэродром
 
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