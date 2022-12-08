Активисты Грузии собрали деньги на 200 генераторов для Украины

08.12.2022 11:00

Гражданская инициатива в рамках акции "Поделись светом" уже собрала деньги на 200 малых генераторов для отправки в Украину, сообщили организаторы, передает "Новости-Грузия".

За восемь дней деньги перевели 1176 граждан Грузии, еще девять человек доставили сами генераторы.

Сбор ресурсов продолжается до 12 декабря, генераторы планируется доставить в Киев к 24 декабря. В столице Украины их распределят партнерские общественные организации среди наиболее нуждающихся объектов.

На всех генераторах будут наклейки с именами людей, которые помогли их купить.