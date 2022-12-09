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Евросовет утвердил непризнание паспортов России, выданных на ВОТ Украины и Грузии

09.12.2022 08:00
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Евросовет утвердил непризнание паспортов России, выданных на ВОТ Украины и Грузии

Европейский Совет окончательно утвердил решение не принимать российские проездные документы, выданные на оккупированных территориях Украины и Грузии. Об этом сообщает сайт Европейского совета.
В Евросовете пояснили, что российские проездные документы, выданные лицам, проживающим в оккупированных Россией регионах Украины или на отколовшихся территориях Грузии, не будут приниматься как действительные проездные документы для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны. Это решение направлено на установление общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики, а также обеспечение безопасности государств-членов ЕС.
В Европейском Совете отметили, что это решение является ответом на неспровоцированную и необоснованную военную агрессию России против Украины и практику России по выдаче российских загранпаспортов жителям оккупированных регионов. Это также происходит по одностороннему решению России признать независимость грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии в 2008 году.




Теги: Россия, паспорт, оккупация, Евросоюз
 
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