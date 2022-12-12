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В Подмосковье горит крупный торговый центр

12.12.2022 12:00
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В Подмосковье горит крупный торговый центр

В подмосковной Балашихе возник пожар на территории торгового центра Стройпарк. Об этом 12 декабря сообщили в МЧС России.
Отмечается, что инцидент начался с возгорания стройматериалов, расположенных на открытой площадке у ТЦ.
Площадь пожара уже достигла 9000 кв.м.
"Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка, внутри здания находятся стройматериалы и легковоспламеняющаяся продукция", - подчеркнули в ведомстве.
По данным СМИ, известно об одном пострадавшем охраннике.



Теги: пожар, торговый центр, Подмосковье
 
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