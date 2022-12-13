В РФ заявили об обстреле Брянской области

13.12.2022 12:00

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил, что ночью была запущена ракета по городу Клинцы, он обвиняет в этом ВСУ.

"Сегодня ночью ВСУ совершили обстрел территории города Клинцы. В результате работы систем ПВО Вооруженных сил Российской Федерации ракета была уничтожена, отдельные части попали на территорию промзоны. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы", - сообщил Богомаз в Telegram.

Клинцы расположены примерно в 60 километрах от границы с Черниговской областью Украины. Согласно данным из открытых источников, в городе дислоцирован мотострелковый полк.