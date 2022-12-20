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Путин в Кремле наградил гауляйтеров оккупированных территорий Украины

20.12.2022 17:00
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Путин в Кремле наградил гауляйтеров оккупированных территорий Украины

Президент России Владимир Путин в Кремле вручил ордена предателям Украины, сотрудничающим с РФ на оккупированных территориях. Об этом сообщают российские СМИ.
Так называемые "главы" "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник получили ордена "За заслуги перед Отечеством" высшей степени.
Так называемым "председателям Запорожской и Херсонской областей" Евгению Балицкому и Владимиру Сальдо Путин вручил ордена "За заслуги перед Отечеством" третьей степени.



Теги: Донбасс, Путин, награда, Запорожская область, Херсонская область, Кремль, оккупанты
 
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