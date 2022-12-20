Путин в Кремле наградил гауляйтеров оккупированных территорий Украины

20.12.2022 17:00

Президент России Владимир Путин в Кремле вручил ордена предателям Украины, сотрудничающим с РФ на оккупированных территориях. Об этом сообщают российские СМИ.

Так называемые "главы" "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник получили ордена "За заслуги перед Отечеством" высшей степени.

Так называемым "председателям Запорожской и Херсонской областей" Евгению Балицкому и Владимиру Сальдо Путин вручил ордена "За заслуги перед Отечеством" третьей степени.