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В Нидерландах запустили "украинский" трамвай
В Нидерландах появился трамвай с уникальным украинским дизайном, призывающим поддержать фандрейзинговую платформу UNITED24. Об этом сообщает Укринформ.
Трамвай №1 курсирует между двумя городами королевства – Гаага и Делфт, и проходит через их центральные улицы.
Этот проект стал продолжением инициативы группы венских волонтеров во главе с украинскими дипломатами Олегом Вербовым и Виталием Литвином, которые творчески подошли к продвижению платформы UNITED24 в Европе.
Ранее два троллейбуса с таким же дизайном были запущены в Вильнюсе, а первым городом, где на рейс вышел трамвай с уникальной украинской айдентикой, стала Вена.
"Когда нам удалось запустить два украинских троллейбуса в Вильнюсе, мы увидели, что их маршрут проходит мимо здания местного муниципалитета, где на фасаде вывешен плакат с текстом: Putin, the Hague is waiting for you (англ. "путин, Гаага ждет тебя"). Тогда мы поняли, в каком городе поедет следующий украинский трамвай", – рассказали украинские дипломаты-инициаторы проекта.
В основу дизайна трамваев в Гааге и Вене, а также троллейбусов в Вильнюсе заложены элементы графических работ выдающегося украинского дизайнера Георгия Нарбута, создателя первых украинских банкнот и почтовых марок.
Теги: Украина, Нидерланды, трамвай, United24
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