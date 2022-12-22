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Зеленский подвел итоги встречи с Байденом

22.12.2022 11:00
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Зеленский подвел итоги встречи с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский остался доволен результатами переговоров с лидером США Джо Байденом, о чем заявил на пресс-конференции в Белом доме в среду, 21 декабря. Об этом сообщает EADaily.
"У нас есть чудесные новости, с которыми я возвращаюсь домой. Президент Байден объявил о новом пакете военной поддержки, главная часть которого — это комплексы Patriot. Это значительно укрепит нашу систему противовоздушной обороны", — сообщил он.
По словам Зеленского, встреча в Вашингтоне ознаменовала новый этап отношений между США и Украиной, которые за последние 300 дней стали по-настоящему союзническими. Он добавил, что одной из центральных тем обсуждения было дальнейшее наращивание военного потенциала Киева.



Теги: итоги, Джо Байден, встреча, Зеленский
 
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