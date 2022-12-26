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Казахстан передал Украине мощные генераторы для больниц
Казахстан передал Украине партию генераторов, которые будут направлены на оснащение медицинских учреждений Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины на своем телеграм-канале.
Как говорится в сообщении, 41 генератор стоимостью около полумиллиона долларов был распределен между учреждениями здравоохранения страны.
"Получили отличный подарок под елку от братского народа Казахстана: 41 мощный генератор для наших медицинских учреждений. Они будут переданы в области, которые находятся под атаками российских агрессоров и где в них больше всего нуждаются: в Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую", - сказано в сообщении.
При этом, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что в условиях отключений электроэнергии "мы должны быть готовы к любым вызовам, а потому продолжаем обеспечивать медицинские учреждения генераторами".
Теги: Украина, Казахстан, помощь, генератор, больница
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