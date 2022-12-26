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На аэродроме в российском Энгельсе произошла "бавовна"
26.12.2022 08:00
В российском Энгельсе в районе аэродрома ночью прозвучала воздушная тревога, был слышен взрыв. Об этом в понедельник, 26 декабря, пишет Telegram-канал Baza.
По предварительным данным площадь пожара после взрыва в Энгельсе составила 120 квадратных метров. Также сообщается о гибели троих человек. Еще четверо были госпитализированы.
Местные жители рассказали, что видели некий шар в небе перед взрывом.
Этот аэродром, с которого взлетают стратегические бомбардировщики для запуска ракет по Украине, уже был атакован 5 декабря.
Теги: Россия, взрыв, аэродром
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