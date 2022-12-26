На аэродроме в российском Энгельсе произошла "бавовна"

26.12.2022 08:00

В российском Энгельсе в районе аэродрома ночью прозвучала воздушная тревога, был слышен взрыв. Об этом в понедельник, 26 декабря, пишет Telegram-канал Baza.

По предварительным данным площадь пожара после взрыва в Энгельсе составила 120 квадратных метров. Также сообщается о гибели троих человек. Еще четверо были госпитализированы.

Местные жители рассказали, что видели некий шар в небе перед взрывом.

Этот аэродром, с которого взлетают стратегические бомбардировщики для запуска ракет по Украине, уже был атакован 5 декабря.