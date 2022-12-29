Украинским беженцам разрешат остаться в Канаде на постоянной основе

29.12.2022 08:00

Приехавшие в Канаду по временной миграционной программе украинцы смогут получить постоянный статус. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью телеканалу CBC, сообщает Корреспондент.net.

"Многие украинцы, приехавшие в Канаду, с нетерпением ожидают возможности вернуться домой и присоединиться к восстановлению, но много и желающих остаться. Им будут рады и они смогут одновременно быть славными канадцами и гордыми украинцами", - сказал Трюдо.

Интервью Трюдо было записано в помещении украинской пекарни в Торонто, которой владеют потомки украинских мигрантов.

Отметим, что всего с начала этого года в Канаду прибыло более 135 тысяч украинцев, но не все из них были беженцами. С середины марта федеральное правительство утвердило более 470 тысяч специальных визовых заявок от украинцев.