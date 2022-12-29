- Украинским беженцам разрешат остаться в Канаде на постоянной основе08:00
- Казахстан передал Украине мощные генераторы для больниц10:00
- На аэродроме в российском Энгельсе произошла "бавовна"08:00
- ОАЭ предоставят Украине 2500 бытовых генераторов13:00
- Зеленский подвел итоги встречи с Байденом11:00
- Потери РФ в Украние превысили 100 тысяч солдат10:00
- В Нидерландах запустили "украинский" трамвай11:00
- Путин в Кремле наградил гауляйтеров оккупированных территорий Украины17:00
- Путин и Лукашенко провели переговоры в Минске08:00
- Шойгу проинспектировал оккупационные войска РФ в Украине12:00
Украинским беженцам разрешат остаться в Канаде на постоянной основе
Приехавшие в Канаду по временной миграционной программе украинцы смогут получить постоянный статус. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью телеканалу CBC, сообщает Корреспондент.net.
"Многие украинцы, приехавшие в Канаду, с нетерпением ожидают возможности вернуться домой и присоединиться к восстановлению, но много и желающих остаться. Им будут рады и они смогут одновременно быть славными канадцами и гордыми украинцами", - сказал Трюдо.
Интервью Трюдо было записано в помещении украинской пекарни в Торонто, которой владеют потомки украинских мигрантов.
Отметим, что всего с начала этого года в Канаду прибыло более 135 тысяч украинцев, но не все из них были беженцами. С середины марта федеральное правительство утвердило более 470 тысяч специальных визовых заявок от украинцев.
Теги: Украина, Канада, беженцы
- Глава ГУР посетил позиции Сил обороны в Бахмуте17:00
- В Славянске возобновляет работу ПУМБ15:00
- Из Покровска в Черкасскую область запустят бесплатный эвакуационный поезд11:00
- РФ начала принудительную паспортизацию детей на Луганщине – ОВА10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Донетчине аварийно отключены все газовые котельные08:00
- Командующий Восточной группировкой посетил передовую17:00
- В оккупированной Макеевке убили семью из 8 человек15:00
- Группа мобилизованных россиян сбежала с Луганщины13:00
- В Мирнограде полностью восстановили газоснабжение10:00
- Украинским беженцам разрешат остаться в Канаде на постоянной основе08:00
- Знайдіть свої виграшні промокоди на казино та вигравайте реальні гроші від кращого онлайн казино18:00
- Глава ГУР посетил позиции Сил обороны в Бахмуте17:00
- В Славянске возобновляет работу ПУМБ15:00
- Дефицит в энергосистеме вырос из-за остановки некоторых блоков – Укрэнерго13:00
- В ЕС вступил в силу единый стандарт для зарядных устройств12:00
- Из Покровска в Черкасскую область запустят бесплатный эвакуационный поезд11:00
- РФ начала принудительную паспортизацию детей на Луганщине – ОВА10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Донетчине аварийно отключены все газовые котельные08:00
- Знайдіть свої виграшні промокоди на казино та вигравайте реальні гроші від кращого онлайн казино18:00
- Відкрито реєстрацію заявок на отримання техніки для зберігання зерна від ООН17:00
- Новая коллекция женских комбинезонов в INTERTOP14:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- Из Покровска в Черкасскую область запустят бесплатный эвакуационный поезд
- В оккупированной Макеевке убили семью из 8 человек
- Группа мобилизованных россиян сбежала с Луганщины
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Украине не будут отменять комендантский час в новогоднюю ночь
- Командующий Восточной группировкой посетил передовую
- В Славянске возобновляет работу ПУМБ
- Укрэнерго предупредило об аварийных отключениях в шести регионах
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Мирнограде полностью восстановили газоснабжение