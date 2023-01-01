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РФ запретила гривню на оккупированных территориях Украины
01.01.2023 16:00
Российские оккупанты вывели из обращения гривню на захваченной территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщило российское агентство ТАСС.
"Обращение гривны завершилось в новых регионах России, с 1 января единственной денежной единицей остался рубль", — сказано в сообщении.
Теги: гривня, запрет, оккупанты
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