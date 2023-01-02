Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В РФ заявили об атаке украинского беспилотника на энергообъект в Брянской области

02.01.2023 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В РФ заявили об атаке украинского беспилотника на энергообъект в Брянской области

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил, что украинский беспилотник повредил объект энергоснабжения в Климовском районе области.
"Сегодня утром (2 января – ред.) украинский БПЛА совершил атаку на Климовский район. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы.
В результате нанесенного удара поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество", - говорится в сообщении на его Telegram-канале.



Теги: Брянск, атака, беспилотник, ВСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх