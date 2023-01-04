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У Эрдогана анонсировали переговоры с Путиным и Зеленским

04.01.2023 08:00
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У Эрдогана анонсировали переговоры с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести отдельные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын, пишет Hurriyet.
По его словам, переговоры Эрдогана с Зеленским и Путиным пройдут в среду, 4 января.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подтвердил разговор Путина с Эрдоганом 4 января.



Теги: Путин, переговоры, Эрдоган, Зеленский
 
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