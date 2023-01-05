Число украинских беженцев в Европе приблизилось к 8 миллионам

05.01.2023 13:00

Число беженцев, прибывших в страны Европы из Украины с начала полномасштабного российского вторжения, к 3 января достигло 7 915 287 человек. Об этом говорится на портале Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Отмечается, что с 24 февраля 2022 года по 3 января 2023-го включительно в Европе для временной защиты зарегистрировано 7 915 287 человек. Только за последнюю неделю количество переселенцев увеличилось более чем на 18 тысяч человек.

В национальных программах временной защиты и поддержки принимают участие 4,9 млн. беженцев. Всего с 24 февраля из Украины в соседние страны выехали более 17 млн человек, вернулось в Украину - ориентировочно 9,2 млн переселенцев.

Известно, что больше всего беженцев приняла Польша - 1 553 707человек. По остальным странам, по данным УВКБ, с 24 февраля 2022 по 3 января 2023 года больше всего украинских переселенцев приняли Германия, Чехия, Италия, Испания Болгария, Франция, Румыния, Словакия.