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ООН отменила миссию по расследованию трагедии в Еленовке
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш распустил миссию по расследованию гибели украинских военнопленных в Еленовке в июле. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление представителя ООН Стефана Дюжаррика на брифинге 5 января.
"Генеральный секретарь принял решение расформировать миссию по установлению фактов относительно инцидентов 29 июля 2022 года в Еленовке из-за отсутствия условий для направления миссии на место происшествия", - заявил он.
По его словам, причиной расформирования миссии является отсутствие необходимых гарантий безопасности и доступа: "У нас было политическое соглашение, но для такой сложной и деликатной и, прямо сказать, опасной миссии в зоне боевых действий нам необходимы четкие гарантии безопасности и доступа от обеих сторон. Мы не почувствовали, что получили их и не почувствовали, что была возможность получения таких гарантий в будущем".
Теги: Донбасс, трагедия, ООН, миссия, отмена, Еленовка
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