Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

ООН отменила миссию по расследованию трагедии в Еленовке

06.01.2023 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ООН отменила миссию по расследованию трагедии в Еленовке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш распустил миссию по расследованию гибели украинских военнопленных в Еленовке в июле. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление представителя ООН Стефана Дюжаррика на брифинге 5 января.
"Генеральный секретарь принял решение расформировать миссию по установлению фактов относительно инцидентов 29 июля 2022 года в Еленовке из-за отсутствия условий для направления миссии на место происшествия", - заявил он.
По его словам, причиной расформирования миссии является отсутствие необходимых гарантий безопасности и доступа: "У нас было политическое соглашение, но для такой сложной и деликатной и, прямо сказать, опасной миссии в зоне боевых действий нам необходимы четкие гарантии безопасности и доступа от обеих сторон. Мы не почувствовали, что получили их и не почувствовали, что была возможность получения таких гарантий в будущем".



Теги: Донбасс, трагедия, ООН, миссия, отмена, Еленовка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх