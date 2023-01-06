Российская служба ВВС опубликовала свои данные о потерях армии РФ

06.01.2023 17:00

На основе открытых источников Би-би-си удалось установить имена более 11 тысяч российских военных, погибших на войне в Украине. В их числе - 539 мобилизованных. Об этом сообщает российская служба BBC.

"Мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реальный уровень потерь. Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах в более чем 60 российских населенных пунктах.

Следовательно, по наиболее консервативной оценке, потери российской армии и Росгвардии в Украине могут составлять более 22 тысячи человек.

Общие безвозвратные потери России (то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения, смерти или пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 99 000 человек", - говорится в сообщении.