Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Российская служба ВВС опубликовала свои данные о потерях армии РФ

06.01.2023 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Российская служба ВВС опубликовала свои данные о потерях армии РФ

На основе открытых источников Би-би-си удалось установить имена более 11 тысяч российских военных, погибших на войне в Украине. В их числе - 539 мобилизованных. Об этом сообщает российская служба BBC.
"Мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реальный уровень потерь. Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах в более чем 60 российских населенных пунктах.
Следовательно, по наиболее консервативной оценке, потери российской армии и Росгвардии в Украине могут составлять более 22 тысячи человек.
Общие безвозвратные потери России (то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения, смерти или пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 99 000 человек", - говорится в сообщении.



Теги: Россия, армия, BBC, потери
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх