Подозрительные родинки и новообразования на теле могут свидетельствовать о развитии меланомы – самой агрессивной формы рака кожи.

Как распознать болезнь на ранних стадиях и кто находится в группе риска, рассказал в эфире ObozTV онкохирург Национального института рака Сергей Дедков.

Как сообщил онколог, на ранней стадии заболевания пациентов ничего не беспокоит, у них ничего не болит. В этот период неспециалисту достаточно сложно отличить родинку от злокачественного образования.

"Выявление на ранних стадиях является ключевым фактором излечения пациента. Существует "нулевая стадия" заболевания, которая выявляется в самом начале развития меланомы. При удалении данного образования шансы пациента на выздоровление составляют 100%", – сообщил он.

В группу риска входят пациенты со светлым фототипом кожи. Это белокурые люди, люди с голубыми и серыми глазами, у которых есть веснушки.

Влияет генетическая предрасположенность – если у родителей была диагностирована меланома.

Определенная связь имеется с ультрафиолетовым излучением. Люди, которые злоупотребляют соляриями, загоранием на пляже, не пользуются солнцезащитными средствами как на пляже, так и в обыденной жизни.

Также в группу риска входят дети, у которых было более четырех случаев солнечного ожога, люди, которые подверглись химическому или тепловому ожогу.

Очень важный момент – при травматизации родинки. Если пациент травмировал, есть вероятность, что любая доброкачественная родинка может становиться злокачественной.

Врач назвал характерные симптомы, при которых людям следует поскорей обратиться к дерматологу или онкологу:

Асимметрия. Нормальная родинка должна быть симметричной, если ее условно разделить на две части. Края у подозрительной родинки не ровные, а размытые.

Периодическая кровоточивость, не связанная с травмированием данного образования.

Неравномерность окраса – когда есть окрапления любого цвета – темные, светлые.

Динамика – если из родинки начали выпадать волосы, появляться корочка, если она начинает трескаться.

Также достаточно важным в симптоматике является "правило гадкого утенка". В большинстве случаев человек имеет однотипные образования на теле. Если появляется образование, которое имеет не такой диаметр, не такой окрас, явно отличается от других – это повод обратиться к врачу.

Дедков отметил, что в Украине популярны косметические салоны, работники которых, не имея медицинского образования, удаляют подозрительные родинки. При этом неспециалист не может отличить доброкачественное образование от злокачественного.

"В косметических салонах часто применяется жидкий азот, прижигание, воздействие высокими температурами, которое в некоторых случаях может спровоцировать развитие как злокачественности в данной области, так и прогрессирование меланомы", – предупредил онколог.

"Удаление меланомы должно быть радикальным. Иссечение может проводить в медучреждении как дерматолог, так и онколог. Скальпелем, отступая от края образования в пределах двух миллиметров здоровых тканей, образование удаляется и отправляется на патоморфологическое исследование, где под микроскопом смогут сказать, злокачественное это образование или доброкачественное", – пояснил он.