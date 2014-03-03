Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО)

Эпическая историческая драма "12 лет рабства" получила награду "Оскар" как лучший фильм года. Его режиссёр Стив Маккуин сказал, что посвящает эту победу всем, "кто прошел через тяготы рабства".

Сюжет

1841-й год. Свободного чёрного человека Соломона Нортапа (Чиветел Эджиофор) похищают из родного города Саратога-Спрингс, штат Нью-Йорк. Нортап приходит в себя на полу тёмной комнаты и понимает, что его накачали наркотиками и скоро продадут в рабство.

Вскоре Соломона перевозят на пароходе в Новый Орлеан, где его заставляют забыть своё имя и отзываться на прозвище Плэтт. Нортапа приобретает владелец плантации Уильям Форд (Бенедикт Камбербэтч), который относительно доброжелательно начинает относиться к свежекупленному рабу. Спустя некоторое время Форд, в благодарность за работу на его плантации, дарит Соломону скрипку, зная, что у него есть музыкальный талант. Штатный плотник Джон Тибитс (Пол Дано) начинает презирать Нортапа за его интеллигентность и близость с Фордом.

В один день напряжение между Тибитсом и Нортапом достигает горячей точки, когда они оба ввязываются в драку. Тибитс с друзьями пытаются повесить раба, но его спасает Форд, в конце концов продавший его жестокому плантатору Эдвину Эппсу (Майкл Фассбендер), дабы защитить от Тибитса. Эппс - человек религиозный, свято верящий, что его право издеваться над рабами прописано в Библии.

На плантации Эппса Нортап знакомится с юной рабыней Пэтси (Люпита Нионго) и женой Эппса, Мэри (Сара Полсон), неистово ревнующей супруга к ней. Эппс неоднократно насилует Пэтси, "забывая" о своём браке.

После скорого нашествия хлопковых червей Эппс решает, что они - чума, посланная к нему по воле Божьей. Новые рабы, виновные, по мнению Эппса, в заселении его плантации нежеланными гостями, отправляются на соседние владения, пока не закончится сезон и поля не восстановятся. Выступив в качестве скрипача на свадьбе знакомого, Нортап зарабатывает достаточно крупную денежную сумму, которую по возвращении к Эппсу тратит на письмо к друзьям и семье в Саратогу-Спрингс. Послание соглашается доставить бывший надзиратель Армсби (Гаррет Диллахант), но не соблюдает уговор и сдаёт Соломона Эппсу. Нортапу с огромным усилием удаётся убедить Эппса, что это ложь. В своей комнате он в слезах сжигает письмо.

Пэтси доходит до критической точки и просит Соломона убить её, однако тот отказывается. Однажды она исчезает с плантации. По возвращении Пэтси объясняет Эппсу, что она всего лишь ходила получить кусок мыла. Разъярённый Эппс приказывает привязать её обнажённую к столбу и заставляет Соломона хлестать её кнутом.

Пэтси постепенно идёт на поправку, а Нортап начинает работать над постройкой павильона вместе с канадским рабочим Бассом (Брэд Питт). Басс оказывается представителем оппозиции и публично выражает презрение к рабству. Эппсу крайне не нравится такая позиция. Соломон в лице Басса находит родственную душу, рассказывает ему свою историю и просит написать письмо его друзьям для того, чтобы они прислали документы. Басс, понимая, что рискует своей жизнью, соглашается.

Спустя время на плантацию приходит шериф, который задаёт Нортапу ряд вопросов, касающихся его былой свободной жизни. В человеке, присутствующем при их беседе, Соломон узнаёт торговца Паркера (Роб Штайнберг), которого он знает ещё с Саратоги-Спрингс. Соломон понимает, что он, наконец, окажется на свободе спустя 12 адских лет.

Соломон возвращается к семье и узнаёт, что за это время у него родился внук, которого назвали в честь дедушки.