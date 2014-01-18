Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира!

18.01.2014 20:58

Форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим футболистом мира 2013 года и обладателем "Золотого мяча".

В прошлом году 28-летний футболист показал фантастическую результативность: он забил 66 голов в 56 матчах за "Реал" и сборную Португалии. Роналду опередил француза Франка Рибери и аргентинца Лионеля Месси, владевшего этим трофеем на протяжении четырёх предыдущих лет.

- Считаю, что Криштиану заслуженно получил "Золотой мяч" и стал достойным победителем, - признал Месси.

Смотрите топ-50 голов Криштиану Роналду, забитые им за "Реал".



Теги: спорт, футбол, золотой мяч, Криштиану Роналду, гол

 
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