Семимесячный ребенок встал на водные лыжи (ВИДЕО)

Новым хитом видеохостинга YouTube стал ролик, главным героем которого является семимесячный житель австралийского штата Квинсленд, который впервые встал на водные лыжи.



В описании к видео мать мальчика рассказала, что тренировка прошла у берегов озера Дайер. «Наш сын Райдер учится ездить на водных лыжах, - написала она. - Подчеркну: он не был пристегнут к лодке. Мы просто повозили его по мелководью».



Как отмечает Блейр, тренировки пока придется прекратить в связи с окончанием сезона, однако вероятно, что в следующем сезоне мальчик подрастет и уже сможет кататься на лыжах за катером.



В комментариях к ролику некоторые пользователи осудили австралийцев за беспечность. Тем не менее, большинству пользователей видео очень понравилось.



«Я сам дедушка, и мне кажется, что ребенок получает искреннее удовольствие. Многие родители действительно подвергают детей опасности, однако это не тот случай. По крайне мере, эти люди весело проводят время со своим сыном. Это прекрасно», - написал один из комментаторов.

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