Александр Васильев показал Донецку свой телефон

05.12.2013 17:51

Выступая на концерте в Донецке лидер группы "Сплин" не отрываясь от микрофона стал что-то изучать в телефоне. Некоторые поклонники поначалу несколько удивились: неужели любимый артист во время пения решил ответить на SMS-ки? Но потом Александр Васильев развернул свой смартфон к зрителям, чтобы те могли убедиться, что на экране - слова песни "Фибоначчи". 

Подробнее о концерте читайте на нашем сайте.


Фото Ольги Кононенко

Теги: Донецк, Донбасс, концерт, смартфон, Сплин, Александр Васильев
 
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