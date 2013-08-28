Диана Арбенина. "Демоны" (ВИДЕО)

31 октября Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы" представят в Донецке новую программу "Выжить вопреки".

Летом во время рок-феста в Днепропетровске Арбенина анонсировала гастрольный тур группы по Украине.

- Мы приедем осенью с программой «Выжить вопреки», которую мы откатали по России и загранице, а к вам пока ещё не доехали. Но всё впереди! - пообещала певица журналистам «Донбасса».

В ожидании любимой артистки предлагаем поклонникам новый клип на песню Арбениной «Демоны». Эта композиция стала саундтреком к историческому фильму «Распутин», главную роль в котором исполнил Жерар Депардье. Также в картине снялись Фанни Ардан, Владимир Машков, Филипп Янковский и Ксения Раппопорт. Лента демонстрировалась на закрытии Московского международного кинофестиваля-2013.