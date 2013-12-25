Россияне в Донецке подожгли ледовую арену

Московские фигуристы, выступая в Донецке с ледовоым шоу "Чудеса в новогоднюю ночь", шокировали зрителей. В самом начале спектакля главный злодей спустился на лёд по воздуху, артисты в образе Ветра и Вьюги выделывали под потолком немыслимые трюки, а чемпионы мира по фигурному катанию Алексей Тихонов и Мария Петрова, игравшие Кота и Снегурочку, радовали мастерством олимпийского уровня. Но кульминацией представления стал момент, когда фигуристы подожгли лёд, таким образов создав магический огненный круг. Впрочем, растопить покрытие Арены "Дружба" москвичам не удалось.

Интервью с Алексеем Тихоновым и Марией Петровой читайте здесь.