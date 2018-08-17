Из-за чего ссорятся разные знаки Зодиака?

17.08.2018 15:15

Любовь, взаимопонимание и гармония — это, конечно, замечательно, но старый добрый скандал никто не отменял…

Люди по своей природе непоследовательны. Это в какой-то мере нам досталось от звезд, точнее, от знаков Зодиака, под которыми мы родились. Знать, как ссорятся знаки Зодиака, конечно, полезно, но лучше понять причины, по которым возникает конфликт.

Овен

Овны — настоящие лидеры и первопроходцы, поэтому они не любят, когда кто-то лезет в их жизнь без разрешения. Так что не пытайтесь советовать Овну, как правильно жить: он наговорит вам кучу гадостей и останется (для себя) прав. Такие люди заводятся с пол-оборота, потому что натуры вспыльчивые и раздражительные. Их может разозлить даже безобидная шутка, но больше всего их бесит:

навязчивость — не надоедайте Овну, в ваших отношениях упорствовать может только он;

несобранность — неужели так сложно жить по сценарию, который для вас создал Овен;

несамостоятельность — Овен, конечно, поможет вам, если вы к нему обратитесь с просьбой, но смотреть он будет на вас как на недоразвитого ребенка;

плохие запахи — да-да, огненный бес может спустить на вас свору собак, если ваш аромат не придется ему по вкусу;

чужой авторитет — не дави на меня, а то я задавлю тебя;

несправедливость — истинный Овен — воин в душе, поэтому он самоотверженно бросается защищать слабых;

однообразие — он расстанется с вами, если вы перестанете его удивлять, и ничего не дрогнет на его лице;

воспоминания о прошлом — целеустремленный Овен, который бежит вперед, даже не хочет слушать ваши рассказы о том, как раньше было хорошо.

Телец

Тельцам не нравится, когда люди не разделяют их взгляды на жизнь. Конечно, они всегда пытаются избежать таких разговоров и открытых конфликтов, но если что — мы вас предупредили. Разгневанный бык будет рвать и метать, пока не услышит, как надломились ваши принципы. Есть несколько обходных путей, чтобы не нарваться на ссору с Тельцом:

не давите на него — не говорите ему, что делать, и он не скажет, куда вам нужно идти;

не подгоняйте Тельца — он все перепутает, собьется, и потом всю жизнь будет винить в этом вас;

Тельцы презирают людей без чувства стиля, поэтому будьте на высоте;

скучные и молчаливые собеседники заставят земной Знак занять оборонительную позицию, возникновение конфликта тут неминуемо;

не спорьте с Тельцом, в споре рождается истина, а у него она уже есть — своя;

неряшливость — ну в самом деле, пещерные времена уже давно остались в прошлом;

не маячьте у Тельца перед глазами, лучше помогите им, будьте полезны;

типичные Тельцы не привыкли суетиться — зачем торопиться, если можно не торопиться;

проявление нежных чувств бесит Тельцов — как ни странно, они не поклонники телячьих нежностей.

Близнецы

Очевидно, что Близнецы должны сиять ярче всех звезд. Не пытайтесь их затмить: если вы сорвете их спектакль в театре одного актера, это будет очень веская причина для скандала. Ну и конечно, их раздражает:

чужое неуважение — Близнецы любят быть в авторитете;

неторопливость — не тормози, будь активен, как я;

Близнецы идеальны, такими они родились. Не указывайте на недостатки, которых нет;

затянутые истории — Близнецы плохие слушатели, потому что только вокруг них кипит настоящая жизнь. Им и без вас о многом нужно успеть рассказать;

выше Близнецов только горы — «надеюсь, вы тут о моих успехах говорите?»;

стереотипы и рамки — не ставьте Близнеца в угол;

бессилие — слабые личности для них — люди второго сорта;

тайны — сейчас ты мне все рассказываешь сам, либо я устраиваю допрос.

Рак

Типичный Рак в какой-то мере ханжа. Но за его лицемерием скрыта тонкая, ранимая душа. Конечно, вы об этом не узнаете, если начнете выяснять отношения. Не ссорьтесь с Раком, иначе вы можете стать для него злейшим врагом или случайно довести до слез. Избегайте этих поводов для ссор:

показуха — Раки не любят, когда хвастаются, пытаясь всем видом показать, кто тут герой;

Раки трепетно относятся к своему дому, поэтому их тошнит от мысли, что человек может жить в бардаке;

Откровенные разговоры — зачем ты изливаешь мне свою душу? Все равно не дождешься моих секретов;

Мольбы о помощи — не проси помощи, помоги себе сам, у меня, в конце концов, своя жизнь;

Не заставляйте Раков идти вперед — им комфортнее делать сто шагов назад;

Прилюдные поцелуи — зачем вы тут обнимаетесь, какая вульгарщина!;

Бурное проявление эмоций — Раки скрытны и их раздражает, что другие не могут так же мастерски держать себя в руках, как они;

безответственность. Сказал — сделал, если не сделал, зачем говорил?

Лев

И с представителями кошачьих можно ужиться в одном помещении, если вы не будете ставить себя выше их. Больше всего их выводит из себя неприкрытая лесть и откровенная ложь. Львы ненавидят, когда их хотят выставить за дураков, а еще:

отсутствие юмора — всем нравятся шутки Льва;

постоянные жалобы — жизнь всегда можно изменить к лучшему, но не нытьем;

жадность — великодушные Львы вправе требовать от людей щедрости к их персоне;

чужие прикосновения — к царской особе нельзя подходить слишком близко, вы позволяете себе лишнее;

зависимость — Львы, как и кошки, гуляют сами по себе. Их нельзя лишать свободы;

недоверие — если решил доверять, доверяй до конца, ревнивых просьба не беспокоить;

хамство — Львы ненавидят грубиянов и не прощают своих обидчиков;

навязчивость — личное время для Льва — святыня. Они сами решат, когда с вами поговорить;

сплетни и разговоры за спиной — лучше быть переносчиком оспы, чем додуманной информации.

Дева

Дева — эталон аккуратности. Такие люди не прощают небрежности и могут просто перестать поддерживать отношения с человеком из-за того, что у него не начищены до блеска ботинки. Своим занудством они могут вывести из равновесия кого угодно. Не поддавайтесь на эти провокации, воспринимайте Дев такими, какие они есть. Вам пригодится список вещей, раздражающих их:

волосы в ванной или на расческе — «это отвратительно» — кричит Дева;

небрежный внешний вид — ваша одежда и обувь — зеркало души, по крайней мере, в этом уверены Девы;

отсутствие гостеприимства — Девы всегда рады гостям и требуют для себя такой же пышной встречи;

лишние вопросы — если я захочу — все расскажу, не надоедай;

гнилые зубы — это заставит Дев убегать от разговора в неизвестном направлении;

шум — никто и ничто не имеет никаких прав отвлекать Дев от их собственных мыслей, а думают они постоянно;

резкий запах — Девы, конечно, не против видеть то, чем они дышат, но это уже слишком;

дешевая еда — путь к сердцу Девы лежит через желудок;

приставания — только тронь, я тебя засужу.

Весы

Дружелюбные создания совсем не умеют спорить и конфликтовать, но это не значит, что они не смогут за себя постоять. Им неприятна чужая грубость, злость, жестокость. В этом случае они просто вычеркнут вас из списка людей, с которыми хотят общаться. Ну а чтобы лишний раз не тревожить гармонию в душе Весов, избегайте следующего:

старомодность — Весы любят людей, которые идут в ногу со временем;

не заставляйте Весов выбирать, они и так переполнены внутренними конфликтами и противоречиями;

неромантичная атмосфера — не в моих правилах соглашаться на свидание во всяких пельменных и пирожковых;

жадность — Весы любят, когда на них тратят много денег;

холодность — не будьте с ними равнодушны, такого замечательного человека нужно постоянно подпитывать вниманием;

зачем командовать, если можно просто попросить? Либо докажи, почему это должен делать я, либо делай сам;

неэстетичность — если рядом с ними есть что-то отвратительно некрасивое, Весы разозлятся. Мир, по их мнению, должен быть прекрасным со всех ракурсов;

конфликты — среди спорящих собрались дураки;

не мешайте Весам жить полной жизнью, только они вправе решать, как жить и как умереть;

занудство — Весы любят потешных людей и веселье, все остальные могут даже не занимать очередь.

Скорпион

Спор для Скорпиона — любимая стихия. Тут он себя чувствует как рыба в воде, поэтому подумайте несколько раз, прежде чем ввязаться с ним в игру. Разозлить Скорпиона может любой, кто посягает на его свободу и призывает к порядку и дисциплине. А еще они ненавидят:

легкомыслие — Скорпионы тем и отличаются от других, что носят внутри себя огромный внутренний мир и ценят похожих на себя;

предательство — этого вам он уж точно никогда не простит. Кто предал — тот слабак;

противоположное мнение — в мире есть только два мнения: Скорпиона и неправильное;

советы — этот Знак Зодиака сам знает, что и для чего ему надо в жизни;

лицемеров — пороками людей нужно пользоваться, а не обсуждать их слабости за спиной;

осуждение — не следи за моей жизнью, следи за своей;

безверье — отсутствие веры разозлит Скорпиона, человеку необходимо во что-то верить: в Бога, во Вселенную или в собственное превосходство;

долгие размышления — либо ты действуешь, либо нет;

жалость — последнее чувство, Скорпионы вот никого не жалеют. Наверное, именно поэтому им удается так искусно мстить;

мечтания — только реальные цели и посильные задачи, никаких «воздушных замков».

Стрелец

Представители созвездия Стрельца не любят конфликтовать и всегда стремятся нормализовать отношения, потому что привыкли быть душой компании. Но долго терпеть тех, кто светит ярче, чем они, не будут: взорвутся и наговорят кучу гадостей. И конечно, они ненавидят, когда:

кто-то знает больше, чем они — чужая эрудированность мешает Стрельцам быть мыслителями и эрудитами;

кто-то привлекательнее их — Стрельцам важно быть в центре внимания, поэтому рядом с ними обязательно должен быть кто-то менее красивый, чем они;

невыполненные обещания — если ты дал слово, то выполни его любой ценой;

ничтожность — я покажу, что тебе делать, чтобы стать сильнее;

тоска — в Стрельцах гипертрофированно чувство оптимизма, они на дух не переносят депрессивных людей;

Стрелец — эстет, поэтому не будет общаться с некрасивыми людьми в некрасивом месте;

Стрельцы не терпят людей, которые не любят животных — братья наши меньшие делают этот мир добрее;

советуют — Стрельцы сами знают, где право и лево;

самостоятельность — если вы независимы, Стрельцы могут впасть в уныние, вы же лишаете его главного оружия — возможности манипулировать.

Козерог

Козероги представляют большую опасность, если с ними начать дискутировать. Они ценят людей, которые чего-то добились, и обязательно укажут на вашу некомпетентность. Те, кто не стремится постоянно улучшать свое финансовое положение, для них враг номер один. Они также поругаются с вами и не почувствуют укол совести, если у вас:

низкое положение в обществе — все мы рождены в равных условиях, а ты ничего не добился;

отсутствие статуса — покажи свои достижения, где твоя машина, дом, где твой успех?;

нет четких целей — Козероги уважают только тех, кто знает, чего хочет от жизни;

навязанное мнение — оставь свои стереотипы при себе, никто никому ничем не обязан;

непредсказуемый характер — у Козерога все уже распланировано на сто лет вперед, они не любят людей, которые нарушают их планы;

повышенное любопытство — я живу своей жизнью, ты живешь своей, мы друг другу не мешаем;

сильные чувства — чужая любовь пугает Козерогов, это слишком грубо — посягать на их планы, жизнь и свободу;

болтливый язык — если Козерог захочет кого-то послушать, он начнет говорить сам;

лень — трудись, как я, либо прощаемся.

Водолей

У Водолеев многое зависит от настроения, поэтому они ведут себя несколько неоднозначно, когда дело доходит до ссоры. Но чего они не простят вам, так это жестокости и деспотизма. Они будут защищать свою свободу любой ценой. А еще не пытайтесь делать то, что может испортить ваши с Водолеем отношения:

измена — они многое прощают людям, но только не предательство — это разобьет либо их сердце, либо ваше лицо;

ограничения — во всем должно быть право выбора, если нет — то я отказываюсь жить в этой клетке;

бытовуха — злейший враг Водолеев. Тут они вянут, но больше всего страдать будет тот, из-за кого Водолей испачкался в рутине;

намеки на недостатки — не тыкайте Водолея носом в его недостатки, он и сам о них прекрасно знает;

животное в доме — Водолеи в большинстве своем страдают аллергией, поэтому шерсть дома вполне может стать причиной ссоры;

лесть — свои навыки обольщения лучше практиковать на ком-нибудь другом;

просьбы в долг — у меня самого нет;

шумные соседи — нет ничего страшнее, чем разбуженный Водолей, такой и убить может;

скептицизм — если ты не видел духов, это не значит, что их нет.

Рыбы

Миролюбивые Рыбки начинают говорить тогда, когда уже нет сил терпеть. Фактор раздражения Рыб — чужая необязательность. Обмани хоть раз надежды водного Знака, и сразу попадешь под раздачу. А еще их выводят из себя:

безответные чувства — Рыбы не будут играть в одни ворота: либо отвечай взаимностью, либо давай прощаться;

маленькая ложь — нет ничего сильнее, чем интуиция этого Знака, поэтому всегда говорите правду;

чужие сомнения — Рыбы не перестанут с пеной у рта доказывать свою правоту, даже если весь мир будет против них. Пока не поздно, согласитесь с ними;

алкоголизм — не любят Рыбки тех, кто злоупотребляет огненной водой;

глупость — ты впустую тратишь мое время, если даже не знаком со школьной программой;

грязная посуда — даже будучи в гостях, Рыбы могут указать вам на такое «свинство»;

неблагодарность — спасибо хоть и не положишь в карман, но услышать бы хотелось.

Каждый знак Зодиака уникален, что добавляет перчинки в нашу жизнь. Будь мы все похожи, не было бы поводов для ссор. Какая скука! Порой эмоции нужно накалять, но не доводить до кипения. Старайтесь быть доброжелательными со всеми, контролируйте свои порывы и сохраняйте гармонию в отношениях!

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на bomba.co



