Ситуация на блокпостах: очереди, машины в несколько рядов, слабое движение - информация от очевидцев

24.12.2016 15:27

Как сообщает "Донбасс SOS", КПВВ "Золотое" закрыто, "Станица Луганская" – работает с 8.00 до 17.00.

КПВВ "Майорск": в направлении Горловки очередь около 1 км. В Бахмутском направлении - около 200 авто, движение слабое. По горловскому посту - движение слабое.

КПВВ "Марьинка": в направлении Донецка очередь порядка 400 автомобилей. В сторону Курахово -более 150, движение слабое в оба направления.

КПВВ "Новотроицкое": в направлении Донецка очередь около полутора километров. В направлении Мариуполя - около 200 авто, движение слабое.

КПВВ "Гнутово": в направлении Мариуполя стоит около 150 авто, движение есть. В новоазовском направлении - до 100 авто.

По официальной информации от Госпогранслужбы: "Сегодня утром для пересечения линии разграничения через КПВВ "Майорск" находилось 100 авто в сторону неконтролируемой территории, на выезд 240 авто. В "Марьинке" на въезд с неконтролируемой территории следовало 150 транспортных средств, а в направлении выезда 300. В "Гнутово" на оформление ожидали 150 на выезд, на въезд 70 авто. А в КПВВ "Новотроицкое" 0 авто на въезд и 150 авто на выезд".

Пользователи соцсетей комментируют ситуацию:

#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка

"На 9.25 в сторону Донецка машин 200-250".

#Георгиевка #Курахово #Марьинка

"На 9.10 на Донецк около 400 машин".

"На 9.10 в сторону Курахово – машины в 6 рядов".

"На 9.10 движение в сторону Курахово хорошее. Надеюсь так и будем двигаться".

"На 10.15 в сторону Донецка машин 400-450".

"На 10.20 в сторону Курахово, только что подьехала стала на первой целой опоре, машин 150 точно есть".

"На 10.50 очередь на марьинском кольце заканчивается. Двигается очень медленно".

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

"На 8.00, около 200 машин на Перлине".

"На 10.50 в сторону Донецка очередь за Паралель".

"На 11.15 движение есть, но слабое. Мы стоим на Новотроицке, встречка редко едет в направлении Донецка".

#Гнутово #Пищевик #Октябрь

"На 10.15. На Гнутово стоит машин 70, движение среднее и пост открыли в 7.45".

"На 10.15 на днр пусто. На Украине машин 150-200. Стоим почти 2 часа. Очередь машин на 50 продвинулась. Это на выезд из Донецка в Мариуполь".

"На 11.50. В Мариуполь проехал за 2 часа".

"На 11.20 на Донецк около 80-90 авто".

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