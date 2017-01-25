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Попадание снарядов в фенольный завод, который находится на линии разграничения, грозит катастрофой всей Донецкой области - Жебривский
Донецкой области грозит экологическая катастрофа, если во время обстрела снаряд попадет в фенольный завод в районе пос. Новгородское, который находится на линии разграничения. Об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Жебривский в эфире телеканала "112 Украина".
"Боевики по Новгородскому стреляют постоянно, и если туда попадет достаточно серьезный снаряд и прорвет, то понятно, что загрязнению будет подлежать не только территория вокруг города Торецка, но и в сторону Горловки, Енакиево и Донецкой агломерации", - заявил Жебривский.
Он также добавил, что такая ситуация вокруг химического завода сохраняется уже не первый год.
"Очень приятно, что господин Хуг наконец обратил внимание на ситуацию вокруг фенольного завода, потому что мы неоднократно отправляли и в минскую переговорную группу, и в "нормандский формат", и практически всем заинтересованным лицам. И общий координационный центр по прекращению огня с украинской стороны постоянно подавал заявки на то, чтобы остановить обстрелы и чтобы мы могли частично восстановить, потому что там также есть повреждения, время от времени, и мы их ремонтируем", - добавил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации.
Кроме химического завода, также существует опасность экологической катастрофы в случае попадание снаряда по фекальным отстойникам Бахмутского аграрного союза и возле Новолуганского.
Отметим, хранилище химических отходов фенольного завода расположено между позициями украинской армии и боевиков, которые находятся в 400 м друг от друга. Об угрозе экологической катастрофы из-за промышленных отходов фенольного завода неоднократно сообщалось в прессе, сейчас вопрос также актуален.
Ранее, заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что всей территории Донецкой области может грозить химическое загрязнение в случае продолжения боевых действий в районе поселка Новгородское, где находится хранилище химических отходов фенольного завода.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, Донецкая область, катастрофа, завод, экология, снаряд, Жебривский
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