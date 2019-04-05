Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевиков «ДНР» уличили в использовании комплексов радиоэлектронной борьбы

05.04.2019 14:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевиков «ДНР» уличили в использовании комплексов радиоэлектронной борьбы

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области используют комплексы радиоэлектронной борьбы.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 3 апреля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«2 апреля команда СММ заметила комплекс радиоэлектронной борьбы (РБ‑341В «Леер‑3»), который перевозили на военном грузовике («КамАЗ‑5350») в районе н. п. Коньково (неподконтрольный правительству, 79 км к югу от Донецка) в южном направлении по автодороге Т0508 (в зоне, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено)».



Теги: Россия, Донбасс, комплексы, ОБСЕ, вооружение, ДНР, боевики, военная техника, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх