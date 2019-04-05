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Боевиков «ДНР» уличили в использовании комплексов радиоэлектронной борьбы
05.04.2019 14:49
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области используют комплексы радиоэлектронной борьбы.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 3 апреля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«2 апреля команда СММ заметила комплекс радиоэлектронной борьбы (РБ‑341В «Леер‑3»), который перевозили на военном грузовике («КамАЗ‑5350») в районе н. п. Коньково (неподконтрольный правительству, 79 км к югу от Донецка) в южном направлении по автодороге Т0508 (в зоне, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено)».
Теги: Россия, Донбасс, комплексы, ОБСЕ, вооружение, ДНР, боевики, военная техника, оккупанты
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