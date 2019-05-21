В Донецке кран мусоровоза упал на «Газель»

21.05.2019 11:30

В неподконтрольном Украине Донецке мусоровоз столкнулся с «Газелью» и в ходе инцидента прижал микроавтобус к стене.

О происшествии сообщают местные жители в соцсети, передает donpress.com.

Как отмечают дончане, авария произошла на микрорайоне Текстильщик. Очевидцы происшествия сообщают:

«Кран мусоровоза упал на припаркованную Газель».