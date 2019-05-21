Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке кран мусоровоза упал на «Газель»

21.05.2019 11:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке кран мусоровоза упал на «Газель»

В неподконтрольном Украине Донецке мусоровоз столкнулся с «Газелью» и в ходе инцидента прижал микроавтобус к стене.

О происшествии сообщают местные жители в соцсети, передает donpress.com.

Как отмечают дончане, авария произошла на микрорайоне Текстильщик. Очевидцы происшествия сообщают:

«Кран мусоровоза упал на припаркованную Газель».



Теги: Донецк, Донбасс, авария, падение, ГАЗель, кран, соцсети
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх