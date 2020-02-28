Шахтер узнал следующего соперника в Лиге Европы

28.02.2020 17:00

В пятницу, 28 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, сообщает Корреспондент.net.

На этой стадии, как и в 1/16, Украину представит только один участник - донецкий Шахтер. На стадии 1/16 "горняки" одолели Бенфику, обыграв ее в Харькове (2:1) и сыграв вничью в Лиссабоне (3:3).

По результатам жеребьевки следующим соперником Шахтера в Лиге Европы станет немецкий Вольфсбург.

Первый матч 1/8 финала пройдет в Германии и состоится 12 марта, а ответный - 19 марта в Харькове.