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Шахтер узнал следующего соперника в Лиге Европы

28.02.2020 17:00
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Шахтер узнал следующего соперника в Лиге Европы

В пятницу, 28 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, сообщает Корреспондент.net.
На этой стадии, как и в 1/16, Украину представит только один участник - донецкий Шахтер. На стадии 1/16 "горняки" одолели Бенфику, обыграв ее в Харькове (2:1) и сыграв вничью в Лиссабоне (3:3).
По результатам жеребьевки следующим соперником Шахтера в Лиге Европы станет немецкий Вольфсбург.
Первый матч 1/8 финала пройдет в Германии и состоится 12 марта, а ответный - 19 марта в Харькове.



Теги: жеребьевка, Лига Европы, ФК "Шахтёр"
 
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