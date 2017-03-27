На Луне обнаружены гигантские подземные тоннели

27.03.2017 09:20

Японские ученые сообщили о существовании гигантских подземных тоннелей на Луне. Это открытие было сделано при изучении ям, одну из них обнаружили еще в 2009 году, сообщает РЕН-ТВ.

По данным последних исследований, полученных с японского аппарата Kaguya, тоннели протягиваются на много километров. По словам исследователей, глубокие подземные ходы могут послужить основой для первых поселений человека на этой планете. Укрытия могут защитить от радиации и температурных перепадов.