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Архив - Наука и технологии

На Луне обнаружены гигантские подземные тоннели

27.03.2017 09:20
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На Луне обнаружены гигантские подземные тоннели

Японские ученые сообщили о существовании гигантских подземных тоннелей на Луне. Это открытие было сделано при изучении ям, одну из них обнаружили еще в 2009 году, сообщает РЕН-ТВ.
По данным последних исследований, полученных с японского аппарата Kaguya, тоннели протягиваются на много километров. По словам исследователей, глубокие подземные ходы могут послужить основой для первых поселений человека на этой планете. Укрытия могут защитить от радиации и температурных перепадов.



Теги: открытие, Луна, тоннель
 
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